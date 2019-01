Direitos humanos

Repressão política e violação de direitos humanos mantiveram-se na Guiné Equatorial, em 2018, com as receitas do petróleo a financiarem os gastos da elite política e sem sinais de melhorias de vida das populações, denunciou hoje a Human Rights Watch.

No relatório anual apresentado hoje simultaneamente em vários países, a organização de defesa dos direitos humanos assinala também "a relutância" da comunidade internacional em criticar o Governo do Presidente Teodoro Obiang, no poder desde 1979.

"Corrupção, pobreza e repressão de direitos civis e políticos continuaram a minar os direitos humanos na Guiné Equatorial. Vastas receitas do petróleo serviram para financiar o exuberante estilo de vida da elite política, tendo sido feitos poucos progressos na melhoria do acesso da população a cuidados de saúde primários e educação", conclui o relatório.