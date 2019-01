Actualidade

O Conselho Superior da Comunicação Social de Moçambique (CSCS) exigiu hoje a libertação do jornalista Amade Abubacar, detido pelas Forças de Defesa e Segurança moçambicanas no último dia 05, no distrito de Macomia, norte do país.

"O CSCS tem acompanhado com preocupação a retenção do jornalista da Rádio Comunitária Nacedje, no distrito de Macomia, na província de Cabo Delgado", diz um comunicado daquela entidade.

A recusa das Forças de Defesa e Segurança em permitir que o jornalista tenha a assistência de um advogado representa uma flagrante violação das leis do país, acrescenta a nota.