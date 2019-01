Actualidade

A escritora Teolinda Gersão afirmou que o caso dos jovens tailandeses que estiveram "presos" numa gruta, no ano passado, serviu de mote ao seu livro de contos "Atrás da Porta e outras histórias", que chega hoje às livrarias.

"Tocou-me muito aquela história das crianças tailandesas que ficaram, com o seu instrutor, 18 dias, naquela gruta, com fome, frio e todas as dificuldades: se sairiam dali, se iam ser encontradas, depois era dificílimo sair daquela gruta, e foi aquela luz interior, da sua religião, que é o budismo, a sua força interior, através da meditação, que os fez salvarem-se contra todas as hipóteses adversas, e eu pus isso como mote ao livro", disse Teolinda Gersão, em declarações à agência Lusa.

"Atrás da Porta e outras histórias" reúne 14 contos, e sucede a "Prantos, Amores e Outros Desvarios" (2016), também um livro de contos, mas a autora adiantou que está a trabalhar já no seu próximo livro, que será de novelas.