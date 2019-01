Actualidade

A despesa efetiva do Serviço Nacional de Saúde terá atingido em 2018 cerca de 10 mil milhões de euros, um crescimento de 12% face a 2015, segundo dados do Governo em contraponto a um relatório do Tribunal de Contas.

Numa nota hoje divulgada, o Ministério da Saúde refere que a despesa efetiva do SNS no ano passado ficará, pela primeira vez desde 2010, em cerca de 10 mil milhões de euros, representando um crescimento de 5% face ao ano anterior e de 12% em relação a 2015.

O Ministério entende que a despesa efetiva é o "indicador adequado para aferir os recursos utilizados pelo SNS num determinado ano" e considera que o indicador que o Tribunal de Contas usou recentemente num relatório não indica o esforço da despesa num determinado ano.