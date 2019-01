Brexit

O negociador-chefe da União Europeia para o 'Brexit', Michel Barnier, garantiu hoje em Lisboa que, "se as linhas vermelhas do Reino Unido mudarem", a UE mudará imediatamente o acordo de saída.

"As linhas vermelhas são do Reino Unido, não são nossas, e fecharam portas" na negociação do acordo de saída, disse Barnier na Assembleia da República, para defender o acordo já negociado como "o melhor possível".

"Se o Reino Unido mexer nas linhas vermelhas, nós mexemos imediatamente, se quiser mais, estamos prontos", assegurou.