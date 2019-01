Actualidade

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, disse hoje que a legislação laboral existente em Portugal não é "limitativa" para a atividade das empresas.

"Criou-se este estigma de que em Portugal as leis laborais impedem um desenvolvimento. Isso aconteceu num passado, já remoto", disse hoje António Saraiva, salientando que a legislação portuguesa atual "não é limitativa".

"A perceção que existe na sociedade portuguesa em relação à legislação laboral não é a mais correta", disse António Saraiva num debate com Carlos Silva, líder da UGT, no Fórum Capitalizar, moderado pelo presidente executivo do Novo Banco, António Ramalho.