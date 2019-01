Open da Austrália

O tenista português João Sousa garantiu hoje ter jogado "a um grande nível" para arrancar a vitória e alcançar a qualificação para a terceira ronda do Open da Austrália, frente ao alemão Philip Kohlschreiber, em cinco 'sets'.

"Estou muito contente com esta vitória e o nível exibido. Acho que consegui fazer um grandíssimo encontro, frente a um bom jogador. O nível de ambos foi elevado e notório. Consegui manter a intensidade e o nível elevado durante os cinco 'sets', que foram muito exigentes a nível físico, tático e mental", defendeu o minhoto, 44.º classificado do ranking ATP, após o triunfo por 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-4, ao cabo de quatro horas e 30 minutos.

Apesar de muito equilibrado e de o desafio ter sido interrompido no terceiro 'set', durante uma hora e meia, devido à chuva, Sousa manteve-se concentrado no seu objetivo de repetir a presença na terceira ronda do 'major' da Ásia-Pacífico, depois de 2015 e 2016.