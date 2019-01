Actualidade

Os jogos entre Benfica e Sporting e entre FC Porto e Sporting de Braga, das meias-finais da Taça de Portugal, bem como a final, terão o apoio do vídeoárbitro, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

"Tal como aconteceu na época passada, as meias finais e a final da competição terão o apoio da tecnologia. Os jogos referentes às meias finais da Taça de Portugal, bem como a final da competição, terão o apoio do vídeoárbitro", refere o organismo na sua página oficial.

As meias-finais, a duas mãos, irão 'oferecer' o dérbi mais importante do futebol português, com o Benfica a começar por receber no Estádio da Luz (entre 05 e 07 de fevereiro), o Sporting, e a visitar Alvalade na segunda mão (entre 02 e 04 de abril).