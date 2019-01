Actualidade

O congressista lusodescendente da Califórnia na Casa dos Representantes, Jim Costa, disse à Lusa que recusa receber o seu salário durante o 'shutdown', até que todos os funcionários federais norte-americanos sejam pagos.

Em entrevista à agência Lusa em Washington, no Rayburn Building, Jim Costa disse que os efeitos do encerramento parcial do Governo federal - o mais longo da história, provocado por desacordo entre o Presidente dos EUA e os deputados - é sentido e sofrido pelo seu eleitorado californiano.

"Eu fiz um acordo de não receber o meu salário até os funcionários federais serem pagos e reabrirmos o Governo. Acho que é injusto, mesmo que nós [congressistas] estejamos autorizados a receber o salário mensal. Pedi à administração da Casa dos Representantes para reter [o pagamento] até reabrirmos o Governo e todos receberem os seus pagamentos", disse Jim Costa à Lusa.