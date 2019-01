Actualidade

Jim Costa, congressista lusodescendente que reintroduziu na terça-feira, no Congresso norte-americano, uma proposta legislativa de vistos de negócios para portugueses, mostrou-se otimista e constatou o apoio bipartidário ao chamado AMIGOS Act.

Em entrevista à agência Lusa em Washington, Jim Costa afirmou que tem um "bom apoio" ao AMIGOS Act dos dois partidos políticos que constituem o Congresso norte-americano, numa proposta que tem também a ajuda do membro do Senado Sheldon Whitehouse.

A aprovação nas câmaras do Congresso (Casa dos Representantes e Senado) e a apresentação final ao Presidente Donald Trump pode acontecer até final do ano, disse o representante lusodescendente californiano do Partido Democrata.