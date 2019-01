Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas considera que o saldo orçamental, de 0,7% do PIB até setembro de 2018, "reflete um desempenho do terceiro trimestre sem paralelo", em linha com a previsão do défice de 0,5% em 2018.

O CFP indica que o saldo orçamental das administrações públicas até setembro de 2018, que registou pela primeira vez um excedente, de 1.111 milhões de euros, correspondente a 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), "reflete um desempenho do terceiro trimestre sem paralelo na série estatística trimestral publicada pelo INE desde 1995", e contrasta com o défice de 2% do PIB registado no primeiro semestre de 2018.

A análise consta do relatório sobre a "Evolução orçamental das administrações públicas até setembro de 2018" hoje divulgado.