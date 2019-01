Actualidade

O Governo de Macau pretende tornar o território mais competitivo na atração de mais convenções e exposições, apesar das melhorias neste setor nos últimos anos, anunciou hoje o secretário para a Economia e Finanças daquela região.

"O setor MICE (setor de convenções e exposições) de Macau precisa de refletir em como aumentar a sua competitividade", afirmou o secretário para a Economia e Finanças de Macau, Lionel Leong, de acordo com um comunicado divulgado pelas autoridades do território.

Para o responsável, com a abertura da recém-inaugurada mega ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e com a integração de Macau no desenvolvimento da Grande Baía, Macau terá de aumentar "a sua concentração e elevar a sua atratividade".