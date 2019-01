Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou hoje que os 'dragões' vão fazer uma segunda volta da I Liga de futebol melhor do que a primeira, em vésperas da deslocação a Chaves.

O técnico delineou esse objetivo, lembrando que a equipa "não esteve tão bem" como desejava no arranque do campeonato.

"Acho que vamos fazer uma segunda volta melhor do que a primeira. O nosso início não foi tão bom como eu esperava. Depois de oito jornadas, passámos a estar um bocadinho melhor em alguns momentos do jogo em que tivemos dificuldade no início. Coisas que não eram habituais no ano passado. Não querendo ser a cópia da equipa que fomos no ano passado, tínhamos como base muito daquilo que fazíamos bem feito no ano passado e não estávamos a fazer", referiu, em conferência de imprensa.