Actualidade

Os filmes "Amazing Grace", de Alan Elliott, "Vice", de Adam McKay, e "One Second", de Zhang Yimou, estão na secção oficial do festival de cinema de Berlim, agora completa e sem produções portuguesas.

O festival, que decorrerá em fevereiro, anunciou hoje os derradeiros filmes selecionados para a secção competitiva de longas-metragens, embora alguns fiquem de fora da competição pelo Urso de Ouro.

Em disputa pelo prémio máximo estarão "Synonymes", do realizador israelita Nadav Lapid, "One Second", do chinês Zhang Yimou, que se juntam aos já anunciados "Elusa y Marcela", de Isabel Coixet, "The Golden Glove", de Fatih Akin, ou "Grâce à Dieu", de François Ozon.