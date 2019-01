Actualidade

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) prevê que a economia de Angola cresça 1,2% este ano e 3,2% em 2020, depois de recessões de 0,2% em 2017 e 0,7% no ano passado.

"Projetamos que Angola saia da recessão, com o Produto Interno Bruto (PIB) real a crescer 1,2% em 2019 e 3,2% em 2020", lê-se no African Economic Outlook (Perspetivas Económicas Africanas), hoje apresentado em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim.

A recuperação será alicerçada "principalmente pela produção e exportação de diamantes, que deverá crescer 8,2%, agricultura (5%) e construção (2,1%)", dizem os analistas na parte do relatório especificamente dedicada a Angola, na qual admitem também que o regime cambial possa "acabar por eliminar a diferença entre as taxas de câmbio oficial e paralela".