O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) alerta que se Moçambique não reestruturar a dívida e restaurar a confiança dos investidores, vai aprofundar a crise económica, que cortou o crescimento esperado para 4,5% este ano e 5% em 2020.

"A dívida de Moçambique é problemática ['distress', no original em inglês]; um falhanço do acordo de reestruturação da dívida e recuperação da confiança dos investidores pode aprofundar as dificuldades económicas e abrandar o crescimento", escrevem os analistas do BAD no African Economic Outlook (Perspetivas Económicas Africanas), hoje apresentado em Abidjan, a capital económica da Costa do Marfim.

No documento lê-se ainda que "a forte dependência no endividamento, principalmente interno, tem, não apenas afastado o investimento privado, mas também levou ao problema da dívida".