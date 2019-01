Actualidade

O treinador do Desportivo de Chaves, Tiago Fernandes, admitiu hoje que a receção ao FC Porto, na sexta-feira, será "um bom teste" ao momento da equipa, após o regresso às vitórias na I Liga portuguesa de futebol.

"Vamos estar à prova durante os 90 minutos e, depois de quatro jogos sem perder, é um bom jogo para testar aquilo que valemos", confessou o técnico do clube transmontano, na conferência de antevisão ao jogo frente aos 'dragões', sexta-feira, às 19:00, em Chaves, para a 18.ª jornada do escalão principal.

O emblema de Trás-os-Montes, que divide o último lugar com o Desportivo das Aves, com 12 pontos, recebe o líder da prova, que soma 43, num ciclo de quatro jogos sem perder, três para a I Liga e um para a Taça da Liga, e depois de ter regressado às vitórias no campeonato 11 jogos depois, ao vencer em casa o Tondela, por 2-1.