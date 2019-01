Brexit

O negociador europeu para o 'Brexit', Michel Barnier, advertiu hoje que o tempo está a passar e que Theresa May deve voltar ao parlamento britânico e dizer o que pretende da União Europeia.

"O contexto é grave e o tempo limitado. O relógio está a contar", disse Michel Barnier à imprensa em Lisboa, após um encontro com o primeiro-ministro português, António Costa.

Barnier frisou que, após o chumbo pelo Parlamento britânico do acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas, Theresa May deve prosseguir o diálogo político com os deputados britânicos "e dizer o que pretende".