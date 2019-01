Actualidade

A pirataria marítima aumentou a nível mundial em 2018, com um crescimento significativo dos ataques no Golfo da Guiné, na África Ocidental, indicou hoje a agência internacional que monitoriza este tipo de crime.

Segundo o relatório anual sobre pirataria da Agência Marítima Internacional (IMB, na sigla em inglês), no ano passado foram registados 201 ataques contra os 180 ocorridos em 2017.

Na África Ocidental, os ataques reportados nas águas entre a Costa do Marfim e a República Democrática do Congo mais do que duplicaram.