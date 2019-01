Actualidade

Cerca de 200 bombeiros municipais e sapadores de vários pontos do país estão hoje concentrados perto do edifício da Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, contra os projetos de lei do Governo para a carreira do bombeiro profissional.

Os bombeiros foram colocados num perímetro de segurança a cerca de 50 metros do Conselho de Ministros, separados por uma grade montada pelas forças policiais.

Os manifestantes gritam "somos bombeiros, não somos arruaceiros", "os bombeiros estão na rua, a luta continua" e "exigimos respeito, uma carreira com direitos", e levaram apitos, buzinas, algumas tochas e alguns petardos.