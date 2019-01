Eleições/RDCongo

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) apelou hoje, em Adis Abeba, a todos os "atores políticos" na República Democrática do Congo (RDCongo) a ultrapassarem as queixas sobre o processo eleitoral à luz da Constituição do país.

A cimeira da "dupla troika" da organização - Angola, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Tanzânia e Zimbabué --, reunida na capital etíope, "tomou nota da petição eleitoral" apresentada ao Tribunal Constitucional da RDCongo pelo candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu, e apelou a "todo o povo congolês" e aos actores políticos "a manterem a calma" e a pautarem-se "de modo a consolidar a democracia, a preservar a paz, e a ultrapassar os agravos eleitorais, à luz da constituição" do país.

A organização passou em revista a situação política e de segurança na RDCongo após as eleições gerais no passado dia 30 de dezembro, congratulando-se com a forma, "na generalidade", pacífica em que foram realizadas, "não obstante alguns incidentes e as dificuldades de ordem logística, associados aos impedimentos causados pelo surto do vírus ébola e pelos atos de insurreição contra a segurança".