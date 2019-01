Actualidade

Um comboio experimental com 150 automóveis da Volkswagen parte no sábado da Autoeuropa, em Palmela, para o porto espanhol de Santander, num "teste" para avaliar a viabilidade deste serviço de transporte por via ferroviária, divulgou hoje a Medway.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Conselho de Administração daquela empresa ferroviária - que garante a tração do comboio - explicou que a composição integrará 15 vagões porta-automóveis de dois pisos (propriedade da Transfesa), cada um transportando dez carros Volkswagen, num total de 150 veículos.

"Estamos a fazer um primeiro comboio, a pedido da própria Autoeuropa e da Volkswagen, para transportar 150 automóveis até ao Porto de Santander. Trata-se de um teste, confesso que neste momento não temos nenhuma indicação da Autoeuropa se é para continuar. O que nos dizem é que querem fazer um teste e que gostariam de experimentar isto para dar alguma regularidade a este serviço, mas não temos nenhuma confirmação concreta", afirmou Carlos Vasconcelos.