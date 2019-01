Actualidade

A Câmara da Covilhã considera que a escolha desta cidade para acolher o Centro de Inovação do Turismo representa uma oportunidade e é mais um sinal na aposta no Interior, disse hoje o presidente daquele município, Vítor Pereira.

"O Governo da República ao estar a transferir competências, pessoas e serviços para o nosso território está a capacitar e a conceder uma oportunidade à Covilhã, à Cova da Beira e necessariamente a todos quantos trabalham na nossa região. No fundo, o Governo está a cumprir a grande promessa que tinha feito de desconcentrar competências e serviços", afirmou, em declarações à agência Lusa.

O ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou na quarta-feira, no Parlamento, a criação do Centro de Inovação do Turismo, organismo público nacional que ficará na Covilhã, e que visa permitir que neste setor seja "possível inovar e ter melhor práticas, quer em termos de produto, quer em termos de processos".