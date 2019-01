Actualidade

O Governou assegura que o financiamento para a assunção de novas competências pelos municípios, no âmbito do processo de descentralização em curso, será transferido já este ano para as autarquias que as pretendam exercer.

As dotações respetivas serão "transferidas para cada município que pretenda exercer, já em 2019, as novas competências no âmbito do processo de descentralização", afirma o secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, numa comunicação enviada à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e hoje tornada pública.

"Os mecanismos necessários à execução financeira dos diplomas setoriais serão expressamente previstos no decreto-lei de execução orçamental do OE2019 [Orçamento do Estado para 2019]", sublinha o governante, que espera, deste modo, corresponder às "preocupações manifestadas" pelos municípios.