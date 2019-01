Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) lança no dia 24 o "Projeto H2 - Humanizar o Hospital", que visa sensibilizar para a humanização da relação entre doentes e profissionais de saúde.

De acordo com um comunicado do CHUC enviado à agência Lusa, o objetivo do projeto é "sensibilizar o universo hospitalar para a importância da adoção de uma cultura centrada no respeito pela pessoa doente e de quem dela cuida", promovendo assim a melhoria da atividade assistencial.

Por outro lado, visa "constituir-se como um incentivo a um trabalho colaborativo que envolva profissionais de saúde, doentes e seus familiares".