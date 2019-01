Actualidade

O novo presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, defendeu hoje a coesão no partido, face às eleições gerais de 15 de outubro, assegurando o "compromisso pela paz".

"Precisamos de muita união [no partido], para a vitória nas próximas eleições" precisou Ossufo Momade, no seu primeiro discurso como presidente eleito do principal partido da oposição em Moçambique, no final do 6.º Congresso na Gorongosa, Sofala, centro de Moçambique.

Ossufo Momade, que dirigia o partido interinamente há oito meses, após a morte do ex-líder Afonso Dhlakama, disse que para a sua governação vai prevalecer o lema da campanha que realizou: "Renamo unida rumo a vitória".