Actualidade

O IEFP e o Instituto do Turismo assinaram hoje um protocolo para promoverem estratégias de formação profissional dirigidas a trabalhadores do turismo e a desempregados licenciados e esperam chegar a 2.000 pessoas no primeiro ano da medida.

A concretização de planos de formação contínua para trabalhadores do setor do turismo, restauração e hotelaria que pretendam reforçar as suas competências profissionais é uma das linhas de ação deste acordo de cooperação, cuja assinatura contou com a presença dos secretários de Estado do Turismo e do Emprego, respetivamente Ana Mendes Godinho e Miguel Cabrita.

Outra das estratégias passa pelo lançamento de um projeto piloto para formação profissional de desempregados com habilitações de nível superior, de diferentes áreas de formação, de forma a dotá-los de ferramentas que lhes permitam exercer uma profissão num dos setores que mais tem crescido e contribuído para o crescimento da economia nacional.