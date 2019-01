Actualidade

Cerca de 10.000 pessoas fugiram a pé, nos últimos três dias, de Rann, no nordeste da Nigéria, em direção aos Camarões, após o violento ataque armado perpetrado por alegados jihadistas, segundo a organização Médicos Sem Fronteiras (MSF).

"Mais de 10.000 pessoas atravessaram o rio que marca a fronteira [com os Camarões]", disse à agência noticiosa espanhola, Efe, o coordenador de emergências da MSF, Xavier Henry, que indicou que esta organização começou a prestar assistência a estas pessoas na localidade camaronesa de Bodo, a sete quilómetros de Rann.

Na passada segunda-feira, a cidade de Rann (noroeste), no estado nigeriano de Borno, foi invadida por alegados combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico da África Ocidental (ISWA), uma fação do Boko Haram, segundo fontes militares.