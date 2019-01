PSD

O presidente do PSD, Rui Rio, apelou hoje à "maturidade e sentido de responsabilidade" dos conselheiros nacionais na votação da moção de confiança à direção, defendendo que se o caminho for outro "a derrota será certa".

Na sua intervenção no Conselho Nacional do PSD, a que a Lusa teve acesso, Rui Rio 'devolveu', de forma implícita, as acusações do antigo líder parlamentar social-democrata Luís Montenegro que o acusou de "falta de coragem" por não ter aceitado o seu repto de marcar eleições diretas antecipadas.

"Não foi seguramente a mim que me faltou a coragem. Faltou, sim, a quem há um ano atrás, na altura própria, não teve o arrojo de se assumir, poupando o PSD a este espetáculo pouco dignificante que estamos a dar aos portugueses", afirmou.