Actualidade

O Banco Central Europeu (BCE) concluiu hoje o processo de avaliação dos novos órgãos sociais do banco Santander Totta para o triénio 2019-2021, que podem assim iniciar funções de imediato, anunciou hoje a instituição financeira.

Segundo um comunicado do banco, "o Banco Central Europeu informou hoje ter concluído o processo de Adequação e Avaliação ('Fit and Proper') dos órgãos sociais do Banco Santander Totta para o triénio 2019-2021".

"Com esta decisão, a totalidade dos membros propostos para o Conselho de Administração e a respetiva Comissão Executiva entra de imediato em funções plenas", indica o Santander Totta.