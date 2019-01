Actualidade

A Câmara de Lisboa aprovou hoje o pedido de licenciamento para um loteamento na antiga fábrica Barros, na freguesia dos Olivais, com 13 lotes e 240 fogos de habitação, áreas de comércio e serviços.

O pedido de licenciamento da operação de loteamento, apresentado pela UPI Parque Oriente, refere-se a 13 lotes de edifícios com altura máxima de 28 metros, numa área de habitação de mais de 27 mil metros quadrados, estando previstos 8.370 metros quadrados para serviços, 5.160 metros quadrados para comércio e 2.136 metros quadrados para equipamentos.

A proposta do vereador do Urbanismo, Manuel Salgado (PS), foi aprovada com os votos contra do PCP, a abstenção do CDS, PSD e BE, tendo os votos favoráveis do PS.