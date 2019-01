Actualidade

O Sporting anunciou hoje o empréstimo do futebolista croata Josip Misic ao PAOK por uma época e meia, com o clube grego a ficar com opção de compra.

O médio de 24 anos, que os 'leões' contrataram em janeiro de 2008 ao Rijeka, da Croácia, não se conseguiu impor na equipa do holandês Marcel Keizer, tal como havia sucedido antes com José Peseiro e na temporada transata com Jorge Jesus.

Misic tinha custado três milhões de euros e o compromisso com os 'verde e brancos' era válido por cinco anos e meio.