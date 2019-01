Actualidade

O treinador Bruno Lage disse hoje que o Benfica vai estar "mais forte" em novo jogo com o Vitória de Guimarães, na 18.ª jornada da I Liga de futebol, graças à solidez ganha nos últimos três jogos.

Vitorioso nos três desafios já cumpridos pela primeira equipa das 'águias' - Rio Ave (4-2), Santa Clara (2-0) e Vitória, para a Taça de Portugal, na terça-feira (1-0) -, o sucessor de Rui Vitória disse que o plantel aproveitou o breve intervalo antes do jogo de sexta-feira para "treinar o máximo possível sem criar desgaste", numa fase em que vive a transição de modelos táticos: 4x3x3 para 4x4x2.

"Estou convicto de que amanhã [sexta-feira] poderemos estar mais fortes, porque tivemos mais três dias para continuar a evoluir e vimos de uma sequência de três jogos em que sinto que estamos mais sólidos, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo", afirmou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 21:15, realizada numa unidade hoteleira, em Guimarães.