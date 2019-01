Open da Austrália

O tenista suíço Roger Federer, terceiro do 'ranking' mundial, assegurou hoje a presença nos oitavos de final do Open da Austrália, primeiro 'major' do ano, ao vencer o norte-americano Taylor Fritz em três 'sets'.

Federer, vencedor de 20 torneios do 'Grand Slam', bateu o número 50 da hierarquia mundial pelos parciais de 6-2, 7-5 e 6-2, em apenas uma hora e 28 minutos.

Nos oitavos de final, o suíço vai medir forças com o jovem grego Stefanos Tsitsipas, 14.º cabeça de série.