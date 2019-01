Actualidade

O primeiro-ministro das ilhas Fiji, Frank Bainimarama, advertiu hoje o homólogo australiano, Scott Morrison, que as alterações climáticas representam uma "enorme ameaça" ao país e às ilhas do Pacífico, noticiou a imprensa local.

"De onde estamos, não conseguimos imaginar como é que os interesses de uma única indústria podem ser colocados acima do bem-estar do povo do Pacífico", argumentou Bainimarama, de acordo com a emissora australiana ABC, aludindo à indústria do carvão na Austrália.

O governante falava na capital, Suva, num evento de conclusão da visita de Morrison à região.