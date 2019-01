Actualidade

O Governo chinês advertiu na quinta-feira Otava para que pare de recrutar apoio internacional na sua disputa com Pequim, e ameaçou retaliar caso o Canadá proíba o grupo chinês de telecomunicações Huawei por motivos de segurança nacional.

O embaixador chinês no Canadá, Lu Shaye, classificou como "facada nas costas", a detenção, no mês passado, da diretora financeira da Huawei, Meng Wanzhou, em Vancouver, a pedido das autoridades dos Estados Unidos.

O diplomata ameaçou ainda com retaliações, caso a Huawei seja banida de participar no desenvolvimento da rede de Quinta Geração (5G) do Canadá.