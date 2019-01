Actualidade

O consulado do Brasil em Lisboa vai iniciar "em brevíssimo prazo" um novo sistema de atendimento, com agendamento eletrónico prévio, e reforçar a prática dos consulados itinerantes, disse hoje à Lusa fonte consular.

"Com o apoio do Itamaraty [Ministério das Relações Exteriores brasileiro], o consulado está a terminar a preparação de novo sistema de atendimento, baseado no agendamento prévio por via eletrónica, que pretende colocar em operação em brevíssimo prazo", afirmou um responsável consular.

Porém, este novo sistema será complementado pela concessão de senhas para atendimentos de caráter urgente, como é o caso das autorizações de retorno ao Brasil, acrescentou a mesma fonte.