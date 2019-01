Actualidade

A definição da estratégia para as eleições autárquicas de 2020 e a consagração da memória do líder histórico Jonas Savimbi, morto em 2002 em combate, são duas das prioridades da UNITA para 2019, indicou o líder do partido.

Numa conferência de imprensa, Isaías Samakuva salientou que a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA, maior força política da oposição) vai também promover uma maior fiscalização ao Governo de João Lourenço, e anunciou para o segundo semestre deste ano a realização do XIII Congresso do partido.

Segundo Samakuva, a UNITA vai procurar desfazer as barreiras impostas para o controlo e fiscalização dos atos do executivo, respondendo positivamente ao desejo manifestado por João Lourenço de ver os atos de governação fiscalizados por um Parlamento mais atuante, "que exprima de facto a vontade soberana do povo angolano".