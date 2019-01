Moçambique/Dívidas

A audição do antigo ministro das Finanças de Moçambique Manuel Chang sobre a extradição para os Estados Unidos no caso das dívidas ocultas foi adiada para dia 05 de fevereiro, anunciou hoje a juíza sul-africana Sagra Subroyen.

Os advogados da defesa de Manuel Chang e do Ministério Público da África do Sul solicitaram o adiamento da audição do caso para avaliar os pedidos de extradição dos Estados Unidos e da República de Moçambique ao abrigo do artigo 10.º da lei de extradição sul-africana.

Rudi Krause, o advogado sul-africano do ex-governante moçambicano, disse que o procurador do Estado sul-africano, Joan J. du Toit, enviou-lhe na quarta-feira uma cópia do pedido de extradição apresentado pela República de Moçambique, pelo que Manuel Chang abandona o pedido de soltura mediante pagamento de caução.