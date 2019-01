Actualidade

O indicador de atividade económica, até novembro, e o de clima económico, disponível até dezembro, diminuiram, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, em Portugal, o indicador de atividade económica baixou para 2,0 pontos em novembro (dos 2,1 pontos observados em outubro e o indicador de clima económico, disponível até dezembro, baixou para 2,2 pontos em dezembro (dos 2,3 pontos registados em novembro).

Segundo a Síntese Económica de Conjuntura do INE, o indicador quantitativo do consumo privado desacelerou em novembro, refletindo um contributo negativo da componente de consumo duradouro e um contributo positivo menos expressivo do consumo não duradouro.