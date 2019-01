PSD

O primeiro-ministro, António Costa, recusou-se hoje a comentar a crise interna PSD, afirmando que "cada um trata do seu" partido.

"Sobre os outros partidos, não opino. Cada um trata do seu", afirmou António Costa, questionado pelos jornalistas sobre a crise interna do PSD.

António Costa falava aos jornalistas, em Mortágua, distrito de Viseu, antes da cerimónia de assinatura do contrato para a empreitada de requalificação do troço do IP3, entre os nós de Penacova e Lagoa Azul.