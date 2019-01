Actualidade

A Comissão Europeia divulgou hoje que vai propor aos Estados Unidos, no âmbito da negociação sobre comércio, a eliminação das tarifas sobre produtos industriais, bem como a facilitação das trocas comerciais, classificando a proposta como "boa para ambos".

Em conferência de imprensa na sede da Comissão Europeia, em Bruxelas, a comissária da área do Comércio, Cecilia Malmström, salientou que a proposta hoje divulgada, e que vem no seguimento das negociações com os Estados Unidos iniciadas em julho passado, é "limitada, mas ainda assim importante, e será boa para ambos".

"Demos este passo hoje para mostrar que estamos preparados para negociar", acrescentou a responsável.