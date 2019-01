Actualidade

A cidade brasileira do Rio de Janeiro promete não esconder as suas "mazelas", como primeira capital mundial da arquitetura, em 2020, disse à Lusa a responsável pelo departamento de Urbanismo, no anúncio da iniciativa, na UNESCO, em Paris.

"O Rio de Janeiro, ao ser capital da arquitetura, vai abrigar uma quantidade de palestras, seminários e exposições que não serão apenas das belas arquiteturas da cidade e do mundo, mas também as nossas mazelas. O futuro do urbanismo será o foco desse debate que será organizado durante todo o ano de 2020", disse à Lusa Verena Andreatta, secretária municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro.

Verena Andreatta substituiu o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na declaração oficial da cidade brasileira como capital mundial da arquitetura em 2020, feita esta sexta-feira na sede da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em Paris.