Actualidade

O avançado maliano Diaby e o médio Francisco Geraldes foram hoje convocados para a receção do Sporting ao Moreirense, no sábado, a contar para a 18.ª jornada da I Liga de futebol, ao contrário de Jovane Cabral.

Diaby substitui entre os 'eleitos' o extremo cabo-verdiano, que foi suplente não utilizado na visita ao Feirense, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, na quarta-feira, que os 'leões' venceram por 2-0.

Francisco Geraldes, que regressou em dezembro de 2018 ao clube, após empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt, integra pela primeira vez a lista de convocados do treinador holandês Marcel Keizer, que abdicou ainda do guarda-redes Diogo Sousa e do médio Miguel Luís.