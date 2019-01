Actualidade

O Arquivo Histórico da Marinha identificou um documento inédito do almirante Gago Coutinho (1869-159), um "Projeto de Aparelho de Sinaes por Luz Eléctrica", apresentado ao Conselho do Almirantado em setembro de 1897, foi hoje divulgado.

Este documento, bem como um outro intitulado "Aditamento à Memória sobre um Novo Aparelho de Sinaes Eléctricos", proposto ao Comando da Divisão da Reserva, em agosto de 1899, foram descobertos na documentação avulsa "Processos de Oficiais da Armada - Classe Marinha", que pode ser consultada no Arquivo Histórico da Marinha (AHM), anunciou hoje a Armada, em comunicado.

Este ano celebram-se os 150 anos do nascimento do almirante Carlos Viegas Gago Coutinho, que foi um cientista e um dos empreendedores, com Sacadura Cabral, da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, em 1922.