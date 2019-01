Actualidade

Os filmes "A portuguesa", de Rita Azevedo Gomes, e "Serpentário", de Carlos Conceição, vão ser exibidos em fevereiro no Festival de Cinema de Berlim, no âmbito do programa paralelo "Fórum", foi hoje anunciado.

O 49.º Fórum apresentará uma escolha de 39 filmes que "tentam experimentar, assumem uma posição e recusam comprometer-se". "Alguns olham para a história do século XX, enquanto outros focam-se no que está ainda para vir, mesmo que estejam ancorados no 'aqui e agora'", lê-se na nota de imprensa.

Entre os selecionados está "A Portuguesa", um filme de época que é uma adaptação de um conto de Robert Musil, com argumento de Agustina Bessa-Luís e de Rita Azevedo Gomes, e interpretação de Clara Riedenstein.