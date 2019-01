Actualidade

O treinador do Moreirense, Ivo Vieira, garantiu hoje que a sua equipa vai jogar "para ganhar" em Alvalade, em jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa em futebol, apesar de saber que é "uma tarefa muito difícil".

"Vamos procurar fazer um bom jogo. Correr atrás daquilo que é o nosso desejo e objetivo que é jogar para conquistar pontos. Vamos procurar ganhar, mas conscientes de que vai ser uma tarefa muito difícil", disse Ivo Vieira.

O treinador dos minhotos descreveu o Sporting - quarto classificado, com 35 pontos, a oito do líder FC Porto - como "um adversário com muita valia, que tem muitas individualidades", uma equipa que "procura muito o último terço em termos ofensivos e procura o golo", além de ser um conjunto "alto, muito forte nas bolas paradas e nos esquemas táticos".