Actualidade

O treinador do Sporting revelou hoje que quer ter uma equipa de futebol mais forte e que não tenciona desperdiçar uma boa contratação no 'mercado de inverno', embora tenha lembrado que a decisão depende também da direção do clube.

Mesmo depois das chegadas de médio Idrissa Doumbia e do avançado Luiz Phellype e do regresso de Francisco Geraldes, após empréstimo aos alemães do Eintracht Frankfurt, o holandês Marcel Keizer não fechou as portas a reforços.

"Queremos ter uma equipa forte e, portanto, sempre que existir oportunidade de contratar um jogador vamos querer aproveitar. Agora, não depende de mim e vamos ver o que acontece [até dia 31 de janeiro]", observou o técnico 'leonino', em conferência de imprensa.