Actualidade

O médio sérvio Fejsa ficou de fora da lista de convocados do Benfica para o jogo de hoje no estádio do Vitória de Guimarães, da 18.ª jornada da I Liga de futebol, à qual regressa o extremo Rafa.

Fejsa saiu na terça-feira lesionado no jogo da Taça de Portugal, em que o Benfica defrontou também o Vitória de Guimarães e venceu por 1-0, com o médio sérvio a ser substituído por Samaris ao intervalo.

Na convocatória hoje divulgada para o jogo com início às 21:15, destaque também para o regresso do extremo internacional português Rafa, ausente das opções desde 12 de dezembro, quando se lesionou diante do AEK Atenas, em jogo da Liga dos Campeões.