Eleições/RDCongo

A União Europeia (UE) apoiou hoje o apelo da União Africana (UA) de suspensão do anúncio dos resultados oficiais na República Democrática do Congo (RDCongo) e voltou a pedir que sejam resolvidas todas as dúvidas sobre as eleições.

A UA "apelou à suspensão da proclamação dos resultados definitivos das eleições, após terem surgido sérias dúvidas sobre a conformidade dos resultados provisórios divulgados", sublinhou a UE, em comunicado.

No comunicado, Bruxelas destaca que uma delegação de chefes de Estado e o presidente da comissão da UA se deslocarão brevemente a Kinshasa.